Ценовая вакханалия в Европе

За сегодня стоимость "голубого топлива" на европейских биржах уже прокатилось выше отметки в три тысячи долларов! Если верить трендам, это далеко не предел, к тому же шел месяц август, а в ЕС злые языки уже заговорили о "сильнейшей за 500 лет засухе".