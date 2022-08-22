ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Ценовая вакханалия в Европе

Ценовая вакханалия в Европе

Пока курс евро прощупываетотметки ниже одного доллара США, на газовом рынке западных "демократий" творится ценовая вакханалия.

За сегодня стоимость "голубого топлива" на европейских биржах уже прокатилось выше отметки в три тысячи долларов! Если верить трендам, это далеко не предел, к тому же шел месяц август, а в ЕС злые языки уже заговорили о "сильнейшей за 500 лет засухе".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все