Цепкало воюет на два фронта

Но воришка пошел еще дальше. Он заявил, что совет был создан налету, где люди сами себя выбрали. Подписи не собирали и за них никто не голосовал. Также он напомнил, что первый пункт регламента, который они приняли, заключался в том, что членами этого совета могут являться лица, находящиеся на территории Беларуси. А как только они покидают страну, то автоматически и в соответствии с собственным же регламентом перестают быть членами этой террористической банды.