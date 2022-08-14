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Цепкало воюет на два фронта
Главный критик литовской содержанки переключился уже на координационную террористическую раду. А вообще забавно наблюдать, как ныне бранятся змагары, перебивают друг друга и обвиняют самозванстве.
Но воришка пошел еще дальше. Он заявил, что совет был создан налету, где люди сами себя выбрали. Подписи не собирали и за них никто не голосовал. Также он напомнил, что первый пункт регламента, который они приняли, заключался в том, что членами этого совета могут являться лица, находящиеся на территории Беларуси. А как только они покидают страну, то автоматически и в соответствии с собственным же регламентом перестают быть членами этой террористической банды.
Поэтому Валера предложил им всего лишь собрать чемоданчик, приехать в Минск и проголосовать за его изменение. Такими темпами беглого вора скоро не только вычеркнут из всей польско-литовской повестки, но еще и официально признают агентом КГБ или даже Кремля. Тем более, что первый пункт обвинения уже готов - летом 2020 года Цепкало убегал из Беларуси почему-то через Москву.
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