Европейская комиссия раскритиковала Венгрию за упрощение выдачи рабочих виз гражданам соседних стран, в том числе России и Беларуси, пишет ТЕС. Будапешт не растерялся и парировал обвинения.



Еврокомиссия и некоторые страны-члены ЕС ложно обвиняют Венгрию в том, что она создает угрозу безопасности для Шенгенской зоны, выдавая визы гражданам России и Беларуси.



Правительство в Будапеште в ответ осудило брюссельскую элиту за ведение очередной политической кампании против Венгрии.



Советник венгерского лидера Балаш Орбан со ссылкой на официальные данные указал, что в странах ЕС проживает в десятки раз больше россиян и белорусов, чем в Венгрии.



Циничная атака на Венгрию является политическим шагом против консервативного правительства, которое бросило вызов либеральным требованиям Брюсселя по вопросам миграции и пропаганды ЛГБТ, считают в стране.