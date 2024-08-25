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Циничная атака. Будапешт ответил на нападки Брюсселя из-за "шпионов Кремля"
Европейская комиссия раскритиковала Венгрию за упрощение выдачи рабочих виз гражданам соседних стран, в том числе России и Беларуси, пишет ТЕС. Будапешт не растерялся и парировал обвинения.
Еврокомиссия и некоторые страны-члены ЕС ложно обвиняют Венгрию в том, что она создает угрозу безопасности для Шенгенской зоны, выдавая визы гражданам России и Беларуси.
Правительство в Будапеште в ответ осудило брюссельскую элиту за ведение очередной политической кампании против Венгрии.
Советник венгерского лидера Балаш Орбан со ссылкой на официальные данные указал, что в странах ЕС проживает в десятки раз больше россиян и белорусов, чем в Венгрии.
Циничная атака на Венгрию является политическим шагом против консервативного правительства, которое бросило вызов либеральным требованиям Брюсселя по вопросам миграции и пропаганды ЛГБТ, считают в стране.
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