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"Цирк уродов": откровения американского наемника о ВСУ

"Цирк уродов": откровения американского наемника о ВСУ

"Цирк уродов", - так американский "солдат удачи", который участвует в "битве до последнего украинца", назвал шумерские "сражения" Укрорейха.

"Украинские солдаты гибнут и получают ранения просто впустую. Все это вполне можно назвать самым настоящим цирком уродов. Наше подразделение начало двухчасовой бой с противником, и потом оказалось, что… со спецназом ВСУ. Его даже не стоило начинать, они же не подготовленные. Могу сказать одно - украинцы не победят", - считает прозревший наемник.

Переписку с ним в Twitter опубликовал американский журналист Сет Харп. Наемник называет ситуацию в украинской армии "цирком" и "дурдомом". Отмечает, что "побывал во многих местах боевых действий, перспектив у украинцев нет никаких".

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