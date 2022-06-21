"Цирк уродов": откровения американского наемника о ВСУ

"Украинские солдаты гибнут и получают ранения просто впустую. Все это вполне можно назвать самым настоящим цирком уродов. Наше подразделение начало двухчасовой бой с противником, и потом оказалось, что… со спецназом ВСУ. Его даже не стоило начинать, они же не подготовленные. Могу сказать одно - украинцы не победят", - считает прозревший наемник.