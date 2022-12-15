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У Байдена снова обострилась фаза галлюцинаций

Американский президент периодически теряется в пространстве и здоровается с невидимыми людьми. На этот раз Байден во время выступления повернулся к зрителям спиной и громко кому-то сказал: "Не прыгайте". Да вот незадача - за спиной у него никого и не было.

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