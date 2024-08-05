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У бельгийской триатлонистки обнаружили инфекцию после заплыва в Сене

У бельгийской триатлонистки обнаружили инфекцию после заплыва в Сене

Клэр Мишель сдала анализы после ужасного опыта плавания в загаженной парижской речке. Неудивительно, что у спортсменки обнаружили кишечную инфекцию. Она уже четыре дня находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее другая бельгийская спортсменка также пожаловаласьна ужасный опыт заплыва в Сене.

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