У украинских уклонистов появился новый способ слинять

В Черновцах предприимчивый свиновод предлагает услугу безопасной перевозки ухилянтов за границу. Желающему придется прокатиться в одном грузовике со свиньями.

Для комфортного перемещения мужчинам выдаётся спецодежда, респиратор и питание. Стоимость услуги 5000 у.е. Услугу разместили на сайте "Кабанчик".