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У украинских уклонистов появился новый способ слинять

У украинских уклонистов появился новый способ слинять

В Черновцах предприимчивый свиновод предлагает услугу безопасной перевозки ухилянтов за границу. Желающему придется прокатиться в одном грузовике со свиньями.

Для комфортного перемещения мужчинам выдаётся спецодежда, респиратор и питание. Стоимость услуги 5000 у.е. Услугу разместили на сайте "Кабанчик".

Что ж, каждый зарабатывает, как может.

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