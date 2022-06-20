"Угольный скандал" оказался очередным фейком

Сообщения о задержке Казахстаном 1700 российских вагонов с углем - это фейк.

"В медиапространстве СНГ активно распространяется фейковая информация о том, что Казахстан якобы заблокировал на своей территории 1700 вагонов с российским углем. Комитет транспорта Мининдустрии Казахстана официально заявляет: эти сообщения являются фейковым вбросом", - сообщает ведомство.

В действительности на территории Казахстана нет 1700 вагонов с российским углем. На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении Казахстана или из него.