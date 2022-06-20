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"Угольный скандал" оказался очередным фейком

"Угольный скандал" оказался очередным фейком

Сообщения о задержке Казахстаном 1700 российских вагонов с углем - это фейк.

"В медиапространстве СНГ активно распространяется фейковая информация о том, что Казахстан якобы заблокировал на своей территории 1700 вагонов с российским углем. Комитет транспорта Мининдустрии Казахстана официально заявляет: эти сообщения являются фейковым вбросом", - сообщает ведомство.

В действительности на территории Казахстана нет 1700 вагонов с российским углем. На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении Казахстана или из него.

Мининдустрии Казахстана расценивает фейковую информацию о задержке российских транзитных вагонов как преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами.

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