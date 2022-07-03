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Украина очень скоро останется ни с чем

ЖуликАндрей Стрижак выпустил целый ролик, где пригрозил укронацистскому режиму перестать финансировать селфи-наемников и других отморозков, ошивающихся на Украине.

Грызня между змагарами и укронацистами выходит на новый уровень. Беглые жулики думали: раз белорусская повестка ушла на задний план, то хоть на украинской можно паразитировать, показывая красивые картинки, как они якобы массово помогают гуманитаркой и деньгами укронацистам. Ведь для змагаров главное - создать картинку, чтобы потом у своих хозяев клянчить деньги.

Но на деле оказалось, что на Украине змагарам не особо рады, аКотлетную фею и вовсе превратили в посмешище. Как говорится: ожидаемого эффекта для беглых "революционеров" не произошло. И дабы не тратить деньги без всякого результата, Стрижак истерично заявляет, что больше ни копейки не выделит.

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