Украина под каблуком у США

На днях представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала туфли Джилл Байден и Елены Зеленской, а точнее их неслучайное цветовое сочетание. На встречу в Вашингтоне жена лидера США надела желтые лодочки, а госпожа Зеленская предпочла голубой цвет. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба тут же раскатал губу и, конечно же, увидел в этом символ флага Украины и большую симпатию со стороны США. Обычная обувьзаставила думать господина министра о том, что "Украина и США во всех смыслах на одной волне".