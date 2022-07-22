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Украина под каблуком у США

Украина под каблуком у США

На днях представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала туфли Джилл Байден и Елены Зеленской, а точнее их неслучайное цветовое сочетание. На встречу в Вашингтоне жена лидера США надела желтые лодочки, а госпожа Зеленская предпочла голубой цвет. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба тут же раскатал губу и, конечно же, увидел в этом символ флага Украины и большую симпатию со стороны США. Обычная обувьзаставила думать господина министра о том, что "Украина и США во всех смыслах на одной волне".

Мария Захарова не прошла мимо этой ситуации и попросила обратить внимание на то, что так называемый "символ" находится в самом низу."Это ещё одно подтверждение тому, какое место отведено Вашингтоном украинской государственности" - прокомментировалаЗахарова.

На что будем обращать внимание в следующий раз?

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