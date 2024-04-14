Вооруженные силы Украины готовятся к коллапсу, сообщает NBC News. Помощи от союзников нет, а российская армия продолжает уверенное продвижение. Ситуация для Киева настолько тяжелая, что это признал даже сам Зеленский.



Пакет финансовой помощи застрял в Конгрессе и оставил Украину без защиты на линии фронта. У нее заканчиваются боеприпасы и люди, а энергетическая система столкнулась с натиском, который истощает противовоздушную оборону.



Украина уходит в глубокую оборону, ведет строительство противотанковых заграждений и рвов. Правительство приняло решение снизить призывной возраст, чтобы мобилизовать больше людей.



Российская армия активно продвигается в районе Часова Яра; противник опасается ее наступления также и на Харьков.



До президентских выборов в США остается всего полгода, и в Киеве начинают беспокоиться, что Трамп полностью лишит Украину помощи или заставит ее уступить территорию.