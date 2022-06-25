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Украина убивает жителей Донбасса!

Более 200 жителей Тель-Авива пришли к посольству Украины и провели митинг против нацизма в Израиле.

Сообщается, что "один из ивритоговорящих митингующих, в прошлом известный журналист, обратился к послу Украины с требованием покинуть свой пост".

Причина данного требования в том, что действующий посол Украины в Израиле подал в Высший суд Израиля иск против этой страны за то, что она отказала в лечении украинских неонацистов и раненых солдат.

Евреи-антифашисты скандировали:

"Зеленский нацист! Украина убивает жителей Донбасса!", "Бойкот русскоязычным СМИ в Израиле (финансируются с Украины)!", "Не отдадим русскую Одессу!", "В Израиле не допустим нацизм!", "Наши деды боролись за победу!".

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