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Украине "катастрофически не хватает" cолдат, пишет издание Politico.
"Средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года, а свидетельств того, что они уклоняются от призыва, становится все больше", - говорится в статье.
Нежелание мобилизовываться издание объясняет "пессимизмом" в отношении будущего конфликта: "Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы".
Набор в армию сейчас "носит бессистемный характер и во многом зависит от выборочных проверок документов полицией, которые в некоторых районах страны более бдительны, чем в других".
Собеседник газеты, украинец по имени Артем, говорит, что он и его друзья, уклоняющиеся от призыва, боятся остаться в бою на месяцы или годы. "Я молод и хочу жить своей жизнью. И ехать туда, не зная, когда вернусь к нормальной жизни, тяжело. У меня есть друзья, которые пошли добровольцами в начале войны и до сих пор сражаются. Так что это как билет в один конец", — говорит он.
Мало что может убедить Артема пойти в армию. "Моя мать - медсестра, она видит раненых и твердо говорит мне держаться подальше от этого", - говорит он.
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