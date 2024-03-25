Украине "катастрофически не хватает" cолдат, пишет издание Politico.

"Средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года, а свидетельств того, что они уклоняются от призыва, становится все больше", - говорится в статье.



Нежелание мобилизовываться издание объясняет "пессимизмом" в отношении будущего конфликта: "Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы".



Набор в армию сейчас "носит бессистемный характер и во многом зависит от выборочных проверок документов полицией, которые в некоторых районах страны более бдительны, чем в других".



Собеседник газеты, украинец по имени Артем, говорит, что он и его друзья, уклоняющиеся от призыва, боятся остаться в бою на месяцы или годы. "Я молод и хочу жить своей жизнью. И ехать туда, не зная, когда вернусь к нормальной жизни, тяжело. У меня есть друзья, которые пошли добровольцами в начале войны и до сих пор сражаются. Так что это как билет в один конец", — говорит он.



Мало что может убедить Артема пойти в армию. "Моя мать - медсестра, она видит раненых и твердо говорит мне держаться подальше от этого", - говорит он.