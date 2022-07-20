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Украинец отказал поляку в миске супа
В польской столовой, куда пришел местный житель, не дали еды, объяснив тем, что она предназначена только для украинцев.
На кадрах видно, что поляк возмущается подобным отношением. Однако ему дают понять, что рассчитывать на еду он не сможет. Посетитель пытался объяснить персоналу, что он голоден, но наткнулся на непонимание со стороны украинца, который обслуживал клиентов.
Примечательно, что столовая работает за счет средств, полученных от поляков.
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