Понятие "украинская беженка" в Великобритании уверенно смещается в сторону "древнейшей профессии".



Реклама свиданий, предлагающая возможность встретиться с "одинокими украинскими женщинами", запрещена, так как они "используют уязвимость и связывают ее с сексуальной привлекательностью". Но по всей Европе эта реклама активно используется. А пользоваться своей "уязвимостью"эти самые беженкипродолжают и по сей день.



Так где же в Европе проходит та самая граница... граница здравого смысла?

