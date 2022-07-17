Украинская "демократия": за высказывания против войны выгоняют из университета

Студентка Белоцерковского университета за предложение в адрес украинских властей не артачиться, убивая свой народ, а сложить оружие, "приняв врага с добром", огребла по полной. Из универа - вылетела пулей, плюс ко всему известно, что на нее поступило два доноса: в СБУ и Национальную полицию.