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Украинская "демократия": за высказывания против войны выгоняют из университета
Украинская "демократия": за высказывания против войны выгоняют из университетаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/d11dbc78-2727-4edc-850c-f550e2c3d586/conversions/a7b4d45e-0ef3-45a3-9ff7-85915b6b9c96-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/d11dbc78-2727-4edc-850c-f550e2c3d586/conversions/a7b4d45e-0ef3-45a3-9ff7-85915b6b9c96-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/d11dbc78-2727-4edc-850c-f550e2c3d586/conversions/a7b4d45e-0ef3-45a3-9ff7-85915b6b9c96-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/d11dbc78-2727-4edc-850c-f550e2c3d586/conversions/a7b4d45e-0ef3-45a3-9ff7-85915b6b9c96-xl-___webp_1920.webp 1920w
Студентка Белоцерковского университета за предложение в адрес украинских властей не артачиться, убивая свой народ, а сложить оружие, "приняв врага с добром", огребла по полной. Из универа - вылетела пулей, плюс ко всему известно, что на нее поступило два доноса: в СБУ и Национальную полицию.
Судя по всему, силовики теперь девушкой займутся. В плохом смысле. Ибо на ней еще один грех, который они прощать не намерены - девица предложила прекратить донатить на нужды ВСУ.