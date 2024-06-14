Украинская коррупция подрывает её усилия по привлечению западной помощи, пишет The Independent.



"Обвинения в коррупции и бесхозяйственности продолжают терзать Украину",- говорится в статье.



Спецпредставитель США по экономическому восстановлению страны Пенни Прицкер заявила, что для поддержки Киева западными союзниками и частным сектором «необходимо срочно победить коррупцию и серые рынки».



Ранее The Washington Post писала, что украинские политики жалуютсяна американцев, которые заставляют их больше бороться с коррупцией на фоне обостряющегося конфликта.