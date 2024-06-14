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Украинская коррупция подрывает её усилия по привлечению западной помощи

Украинская коррупция подрывает её усилия по привлечению западной помощи

Украинская коррупция подрывает её усилия по привлечению западной помощи, пишет The Independent.

"Обвинения в коррупции и бесхозяйственности продолжают терзать Украину",- говорится в статье.

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению страны Пенни Прицкер заявила, что для поддержки Киева западными союзниками и частным сектором «необходимо срочно победить коррупцию и серые рынки».

Ранее The Washington Post писала, что украинские политики жалуютсяна американцев, которые заставляют их больше бороться с коррупцией на фоне обостряющегося конфликта.

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