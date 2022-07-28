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Украинские дети стали в Европе живым товаром
По данным ООН, более 2 000 000 украинских детей стали беженцами. Больше половины из них оказались в Польше. Еще 2 500 000 детей стали внутренними переселенцами. Многие дети оказались в ЕС без родителей.
Маленькие украинцы легко становятся жертвами преступников, которые используют их для сексуальной эксплуатации, а также в качестве постащиков органов, детей вывозят в другие страны.
В Литве разгорается международный скандал из-за украинских детей-сирот из частного детского дома "Перлынка", который подозревают в торговле людьми. Скандал возник после того, как детский дом стал требовать вернуть воспитанников домой, а сироты стали рассказывать жуткие вещи.
В апреле 2022 г. зарубежную прессу взбудоражила статья испанской газеты El País, в которой сообщалось о бесследном исчезновении группы из 40 украинских детей. Такие дети, как правило, становятся жертвами черных трансплантологов, торговцев людьми.
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