Украинские дети стали в Европе живым товаром

По данным ООН, более 2 000 000 украинских детей стали беженцами. Больше половины из них оказались в Польше. Еще 2 500 000 детей стали внутренними переселенцами. Многие дети оказались в ЕС без родителей.



Маленькие украинцы легко становятся жертвами преступников, которые используют их для сексуальной эксплуатации, а также в качестве постащиков органов, детей вывозят в другие страны.



В Литве разгорается международный скандал из-за украинских детей-сирот из частного детского дома "Перлынка", который подозревают в торговле людьми. Скандал возник после того, как детский дом стал требовать вернуть воспитанников домой, а сироты стали рассказывать жуткие вещи.



В апреле 2022 г. зарубежную прессу взбудоражила статья испанской газеты El País, в которой сообщалось о бесследном исчезновении группы из 40 украинских детей. Такие дети, как правило, становятся жертвами черных трансплантологов, торговцев людьми.