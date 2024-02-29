Украинское контрнаступление захлебнулось из-за утечки данных. Об этом сообщил глава ГУР Буданов.

"У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем некоторые меры", - заявил начальник украинской разведки.

Отметим, что планы ВСУ продвигаться именно на юге в направлении Крыма не скрывали сами украинские спикеры, об этом широко говорилось в СМИ.