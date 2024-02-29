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Украинское контрнаступление захлебнулось из-за утечки данных

Украинское контрнаступление захлебнулось из-за утечки данных

Украинское контрнаступление захлебнулось из-за утечки данных. Об этом сообщил глава ГУР Буданов.

"У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем некоторые меры", - заявил начальник украинской разведки.

Отметим, что планы ВСУ продвигаться именно на юге в направлении Крыма не скрывали сами украинские спикеры, об этом широко говорилось в СМИ.

По-видимому, единственное, что умеет Буданов - трепать языком и разбазаривать военные тайны. Ранее он анонсировал новое контрнаступление весной. Даже не знаешь, чему тут удивляться: тому, что такие данные не должны разглашаться особенно главой разведки, или тому, что это полный бред.

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