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Украинцам в Ирландии приходится жить с крысами

Украинцам в Ирландии приходится жить с крысами

В Ирландии украинские беженцы вынуждены жить в тесных комнатах с крысами, без душа и в холоде, написалобозреватель Irish Independent Родни Эдварс.

По его словам, украинцев заселили в помещение, разделенное хрупкими перегородками на тесные комнаты.

"Представьте себе раздевалку в магазине. Получается как бы увеличенная версия этого. Есть три перегородки с занавеской спереди и односпальная кровать. Здесь нет никакого личного пространства", - говорится в статье.

Он рассказал, что покинувшие Украину люди жаловались на крыс и мышей, замеченных в местах питания. Сейчас в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.

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