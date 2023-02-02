Украинцам в Ирландии приходится жить с крысами

В Ирландии украинские беженцы вынуждены жить в тесных комнатах с крысами, без душа и в холоде, написалобозреватель Irish Independent Родни Эдварс.

По его словам, украинцев заселили в помещение, разделенное хрупкими перегородками на тесные комнаты.

"Представьте себе раздевалку в магазине. Получается как бы увеличенная версия этого. Есть три перегородки с занавеской спереди и односпальная кровать. Здесь нет никакого личного пространства", - говорится в статье.