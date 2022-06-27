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Украинец убил немца топором!

Украинец убил немца топором!

Европа постепенно знакомится с неповторимым колоритом украинской культуры. После того, как один из украинских беженцев убил немца топором, немцы повесили на своих домах плакаты "Возьми свой топор и убирайся отсюда".

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