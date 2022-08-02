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Украинцы в Испании танцуют под песни на русском языке

Интересно, а вот эти украинские танцоры, прыгающие в Испании под песни на русском языке, вообще в курсе, что у них в стране война идет?

Или это они таким образом выражают поддержку своим солдатам, воюющим за режим Зеленского. Если да, то они умудрились сделать это в свойственной для украинских беженцев наглой и навязчивой манере.

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