Украинцы в Испании танцуют под песни на русском языке

Интересно, а вот эти украинские танцоры, прыгающие в Испании под песни на русском языке, вообще в курсе, что у них в стране война идет?

Или это они таким образом выражают поддержку своим солдатам, воюющим за режим Зеленского. Если да, то они умудрились сделать это в свойственной для украинских беженцев наглой и навязчивой манере.