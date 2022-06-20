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Укробеженцы беспределят в Польше

Укробеженцы беспределят в Польше

Похоже, что назревает крупный скандал. Подробностей не так много. Но начиналось все как сельский детектив - скучно и, можно сказать, по-будничному. В городке Голюбь-Добжинь (Куявско-Поморское воеводство) полицейские из Плоцка (Мазовецкое воеводство) попытались задержать нескольких граждан Украины из числа бывших военных, подозреваемых в краже и краже со взломом. Но те отказались задерживаться и устроили пальбу. В итоге попали под встречный огонь, который открыла полиция.

Бандиты пытались скрыться, но не очень удачно - протаранили полицейскую машину. Пострадал полицейский, он в тяжелом состоянии в реанимации. Забавно, что украинцам удалось скрыться. В центральной Польше объявлен план-перехват.

Информация уже начала расползаться, и поляки задаются вопросами:

  • ясно, что вместе с украинскими беженцами пришли и другие проблемы, в частности, появляется организованная преступность;

  • почему восточные рубежи укреплены по-максимуму, а в центральной части страны полиция не справляется с обязанностями.

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