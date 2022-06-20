3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Укробеженцы беспределят в Польше
Похоже, что назревает крупный скандал. Подробностей не так много. Но начиналось все как сельский детектив - скучно и, можно сказать, по-будничному. В городке Голюбь-Добжинь (Куявско-Поморское воеводство) полицейские из Плоцка (Мазовецкое воеводство) попытались задержать нескольких граждан Украины из числа бывших военных, подозреваемых в краже и краже со взломом. Но те отказались задерживаться и устроили пальбу. В итоге попали под встречный огонь, который открыла полиция.
Бандиты пытались скрыться, но не очень удачно - протаранили полицейскую машину. Пострадал полицейский, он в тяжелом состоянии в реанимации. Забавно, что украинцам удалось скрыться. В центральной Польше объявлен план-перехват.
Информация уже начала расползаться, и поляки задаются вопросами:
ясно, что вместе с украинскими беженцами пришли и другие проблемы, в частности, появляется организованная преступность;
почему восточные рубежи укреплены по-максимуму, а в центральной части страны полиция не справляется с обязанностями.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все