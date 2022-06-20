Укробеженцы беспределят в Польше

Похоже, что назревает крупный скандал. Подробностей не так много. Но начиналось все как сельский детектив - скучно и, можно сказать, по-будничному. В городке Голюбь-Добжинь (Куявско-Поморское воеводство) полицейские из Плоцка (Мазовецкое воеводство) попытались задержать нескольких граждан Украины из числа бывших военных, подозреваемых в краже и краже со взломом. Но те отказались задерживаться и устроили пальбу. В итоге попали под встречный огонь, который открыла полиция.