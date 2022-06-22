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Укробеженцы в шоке: Европа о них забывает

Сбежавшая в Австрию беженка возмущается, что местные издания перестали писать про Украину.

Вот так. Европа уже начинает уставать от скачущих евромайдановцев.

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