Укрохунта выпустила из-за решетки страшного нацика. Для чего?

На свободу вышел экс-командирнацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко. Этот человек в 2014 году такой беспредел в ЛНР устроил, что его даже необандеровские украинские власти решили закрыть за чрезмерную жестокость.

Вряд ли он там за решеткой перевоспитался, горбатого обычно исправляет только могила. Поэтому, судя по всему, вскоре стоит ожидать появления этой медийной личности в каком-нибудь ролике с поднятым кверху автоматом и очередными призывами резать "русню".

Забавно, что других боевиков "Торнадо" выпустили еще в марте на условиях, что они вступят в ряды территориальной обороны. Но, судя по слухам, задумка не удалась — эти ребята получили оружие, а потом тихо скрылись.