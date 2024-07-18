Урсула Фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в оборонный союз на втором сроке на посту главы ЕК, - Bloomberg.

В рамках этого плана в Евросоюзе будет введена должность еврокомиссара по обороне и начнется разработка стратегии по будущему европейской обороны.