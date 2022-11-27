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В армии США возникла проблема с лишним весом у рекрутов

В армии США возникла проблема с лишним весом у рекрутов

По данным обозревателяиздания 19FortyFive Стива Бейнона, только 23 процента молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил.

В этом году из-за этого американской армии не хватило десять тысяч новобранцев.

"Причинами недобора стали, по большей части, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения", -уточнил обозреватель.

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