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В Австралии учат народ выживать на 200 долларов

В Австралии учат народ выживать на 200 долларов

В Австралии СМИ выходят с одним и тем же заголовком "Битва счетов". В современной экономической ситуации австралийцев учат "жесткой" экономии". В статьях предлагают накормить всю семью на 200 австралийских долларов в неделю.

В Австралии на фоне рекордного роста цен на еду, бензин и ставок по ипотеке стартовала кампания по жесткой экономии "Как накормить семью на 200 долларов в неделю". Практически все газеты вышли с одним и тем же заголовком. Эта суммаравна примерно8578 рублям.

Наверное, для австралийцев это серьезное ущемление. Мы бы пожалели их, но не будем.

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