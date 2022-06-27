3.71 BYN
В Беларуси больше нет экстремистов
В Беларуси больше нет экстремистских материалов? Соответствующий список на сайте Мининформа сейчас представляет из себя пустой вордовский файл.
Но, экстремисты, вы рано радуетесь! Уверены, на сайте просто меняют старый файл на обновленный. Самое прекрасное в этой истории то, что змагары начинают свой день с изучения списков экстремистских материалов на сайте Мининформа. Похвально. Так держать!