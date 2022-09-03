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В белорусских учебниках будет только ПРАВДА!
Когда появились блоги, полные так называемого альтернативного исторического контента, именно там происходила ВЕРИФИКАЦИЯ И ОБЕЛЕНИЕ ТЕХ, КТО БЫЛ С НЕМЦАМИ.
Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.
"В белорусских учебниках посылов о гражданской войне белорусов против белорусов во время Великой Отечественной войны НИКОГДА НЕ БЫЛО, НЕТ и НЕ БУДЕТ. Вся эта информация берется из интернета, из пособий, из брошюрок и лживых книжонок".
Еще больше экспертных мнений - в новом выпуске проекта "Клуб редакторов".
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