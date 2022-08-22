В Британии уже даже не скрывают агрессивные планы?

"Британской армии сказали готовиться к войне с Россией и подготовить своих близких", - The Mirror пишет, что британских военных просят подготовить своих родственников к возможной отправке на Украину.

"Высокопоставленный офицер Пол Карни заявил, что военные должны подготовить свои семьи к тому, что их могут направить на Украину сражаться с Россией. "Найдите номера служб поддержки и тех, кто может им помочь, например, работника соцслужбы или священника", - предложил он.