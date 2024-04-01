В Британии заявили, что летом Украине грозит полное поражение

На Западе осознают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение, пишет The Standard.



Россия наносит мощные удары, используя артиллерию, ракеты и беспилотники. Она расходует в пять раз больше боеприпасов, чем украинские вооруженные силы, которым нечем ответить. Армия Владимира Зеленского измотана, отмечается в материале.



При этом союзники не торопятся оказывать существенную помощь Киеву. Германия отказывается поставлять Украине оружие, способное переломить ход военных действий, например, ракеты "Таурус". Американская политика в отношении Украины попала в западню междоусобной борьбы в конгрессе. А европейские партнеры типа Италии и Испании тайно и явно стремятся к заключению сделки с Россией, отмечает автор статьи.