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В Британии заявили, что летом Украине грозит полное поражение

В Британии заявили, что летом Украине грозит полное поражение

На Западе осознают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение, пишет The Standard.

Россия наносит мощные удары, используя артиллерию, ракеты и беспилотники. Она расходует в пять раз больше боеприпасов, чем украинские вооруженные силы, которым нечем ответить. Армия Владимира Зеленского измотана, отмечается в материале.

При этом союзники не торопятся оказывать существенную помощь Киеву. Германия отказывается поставлять Украине оружие, способное переломить ход военных действий, например, ракеты "Таурус". Американская политика в отношении Украины попала в западню междоусобной борьбы в конгрессе. А европейские партнеры типа Италии и Испании тайно и явно стремятся к заключению сделки с Россией, отмечает автор статьи.

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