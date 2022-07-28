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В Чехии со зданий начали снимать флаги Украины
В Чехии с административных зданий начали снимать флаги Украины.
"Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги", - заявил чешскому изданию староста города Червены-Костелец Томаш Проуза.
"Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг", -цитирует газета "Взгляд" пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф.
Сообщается, что украинские флаги убрали и с ратуши в Колине, и с ратуши в Ческе-Будеевице.
Кажется, это конец перемоги.
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