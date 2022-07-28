В Чехии со зданий начали снимать флаги Украины

В Чехии с административных зданий начали снимать флаги Украины.



"Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги", - заявил чешскому изданию староста города Червены-Костелец Томаш Проуза.



"Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг", -цитирует газета "Взгляд" пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф.



Сообщается, что украинские флаги убрали и с ратуши в Колине, и с ратуши в Ческе-Будеевице.



Кажется, это конец перемоги.