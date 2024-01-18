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В Эквадоре убит прокурор, который вел дело о захвате местной телестудии

В Эквадоре убит прокурор, который вел дело о захвате местной телестудии

Генеральная прокуратура Эквадора расследует убийство прокурора из Гуаякиля Сесара Суареса, который вел дела организованной преступности в провинции Гуаяс и расследовал недавний захват телестудии, сообщила генпрокурор страны Диана Саласар вобращении, опубликованном в блоге эквадорской прокуратуры в соцсети Х.

"В свете убийства нашего коллеги Сесара Суареса, прокурора Национального специального отдела расследований транснациональной организованной преступности UNIDO в Гуаясе... мы предпринимаем первые следственные действия на месте происшествия с целью гарантировать, как и в каждом случае насильственной смерти, что это преступление не останется безнаказанным", - заявила Саласар.

По информации местных СМИ, Суареса обстреляли наемники, когда он находился за рулем своего автомобиля - в окне машины осталось не менее девяти отверстий. Гуаякильский прокурор курировал дела о коррупции в полиции и больницах, а также вел расследование недавнего захвата местной телестудии TC Television.

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