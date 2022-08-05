В Эстонии бедные беднеют вдвое быстрее богатых

Согласно данным Международного валютного фонда, Эстония – одна из самых уязвимых стран с точки зрения дорожающей жизни.



В 2022 году для европейских домохозяйств жизнь подорожает в среднем на 7%. Однако жизнь бедных подорожает еще сильнее.



"Степень подорожания жизни отличается в разных странах и зависит от действия властей, которые отреагировали на шок масштабными мерами поддержки, включая субсидии, снижение налогов и контроль над ценами", - отметили эксперты МВФ.