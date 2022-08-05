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В Эстонии бедные беднеют вдвое быстрее богатых

В Эстонии бедные беднеют вдвое быстрее богатых

Согласно данным Международного валютного фонда, Эстония – одна из самых уязвимых стран с точки зрения дорожающей жизни.

В 2022 году для европейских домохозяйств жизнь подорожает в среднем на 7%. Однако жизнь бедных подорожает еще сильнее.

"Степень подорожания жизни отличается в разных странах и зависит от действия властей, которые отреагировали на шок масштабными мерами поддержки, включая субсидии, снижение налогов и контроль над ценами", - отметили эксперты МВФ.

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