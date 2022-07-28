В Эстонии сегодня электричество дорожает на 244 %

Гасите фонарь: в Эстонии в четверг резко подорожает электричество.



Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг, 28 июля, составит 378,26 евро за мегаватт-час.



По сравнению со средой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 154,53 евро, тариф увеличится на 244,8%, свидетельствуют данные Nord Pool.



Максимальный тариф будет действовать с 20:00 до 21:00, когда цена составит около 606 евро за мегаватт-час.