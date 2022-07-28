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В Эстонии сегодня электричество дорожает на 244 %

В Эстонии сегодня электричество дорожает на 244 %

Гасите фонарь: в Эстонии в четверг резко подорожает электричество.

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг, 28 июля, составит 378,26 евро за мегаватт-час.

По сравнению со средой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 154,53 евро, тариф увеличится на 244,8%, свидетельствуют данные Nord Pool.

Максимальный тариф будет действовать с 20:00 до 21:00, когда цена составит около 606 евро за мегаватт-час.

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