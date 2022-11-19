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В Эстонии заявляют, что английский язык вытеснил русский. Но это не совсем так
За последние 10 лет английский стал самым распространенным иностранным языком в Эстонии, сообщил Департамент статистики по итогам переписи населения.
Согласно данным, 76 % жителей Эстонии владеют каким-либо иностранным языком (975 320 человек). На английском как на иностранном говорят 48 % населения.
На эстонском языке говорит или понимает его 84 % местного населения. За 10 лет этот показатель вырос на 2 %. Так, на эстонском как на родном говорят 67 %, как на иностранном - 17 % населения.
Эстонский в качестве иностранного используют проживающие в республике финны (56 %). Среди русских та же доля равна 50 %. Доля владеющих эстонским языком среди проживающих в Эстонии латышей, украинцев и белорусов остается в пределах 40-45 %.
В то же время на русском как на родном говорят 29 % жителей Эстонии и как на иностранном - 38 % (всего 67 %).
Иными словами, русский остается вторым по популярности языком в Эстонии после эстонского. Если же говорить о том, сколько людей используют его в качестве иностранного, то английскому он в этом плане уступает.
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