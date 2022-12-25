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В Европе печально смотрят на витрины

В Европе печально смотрят на витрины

"Ты не можешь позволить себе это". Стёб над стрельнувшим себе в ногу Евросоюзом от журналистов Global Times.

Теперь ранее доступные газ, электричество, нефть и еда лишь за закрытой витриной.

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