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В Европе представили, что будет с Украиной после освобождения Донбасса
В Европе представили, что будет с Украиной после освобождения Донбассаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/afffee9e-084c-4db4-8d67-4bb44d7bc544/conversions/9ff2c50f-f8bc-4c3a-82e6-408138423335-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/afffee9e-084c-4db4-8d67-4bb44d7bc544/conversions/9ff2c50f-f8bc-4c3a-82e6-408138423335-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/afffee9e-084c-4db4-8d67-4bb44d7bc544/conversions/9ff2c50f-f8bc-4c3a-82e6-408138423335-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/afffee9e-084c-4db4-8d67-4bb44d7bc544/conversions/9ff2c50f-f8bc-4c3a-82e6-408138423335-xl-___webp_1920.webp 1920w
Успехи России в Донбассе станут роковыми для Украины, пишет Süddeutsche Zeitung. Даже британская разведка признает, что в ближайшие недели российским войскам удастся добиться прогресса, в том числе в Торецке и Часов Яре. Это окажет серьезное влияние на переговоры Москвы с Киевом, считает автор статьи.
"В этих городах украинская армия создала важные командные пункты и логистические центры. Если она не сможет удержать их или если российским войскам удастся занять один или несколько из них, Донецкая область, вероятно, будет потеряна для Украины", - говорится в публикации.