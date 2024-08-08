В Европе представили, что будет с Украиной после освобождения Донбасса

Успехи России в Донбассе станут роковыми для Украины, пишет Süddeutsche Zeitung. Даже британская разведка признает, что в ближайшие недели российским войскам удастся добиться прогресса, в том числе в Торецке и Часов Яре. Это окажет серьезное влияние на переговоры Москвы с Киевом, считает автор статьи.

"В этих городах украинская армия создала важные командные пункты и логистические центры. Если она не сможет удержать их или если российским войскам удастся занять один или несколько из них, Донецкая область, вероятно, будет потеряна для Украины", - говорится в публикации.