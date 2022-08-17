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В ФРГ хватит газа менее чем на 3 месяца
Запасов газа в Германии в случае полной остановки поставок из России хватит менее, чем на три месяца, даже если хранилища газа удастся заполнить к ноябрю на 95%, заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.
Как сообщает Мюллер, сейчас газохранилища заполнены на 77%, что на две недели опережает запланированный срок.
"Мы заполняем хранилища быстрее чем когда-либо, но это не повод расслабляться. Напротив, это должно стать для нас толчком, необходимо продолжать", - заявил господин Мюллер.
Глава регулятора отметил, что заполнить газохранилища на 85% к октябрю будет сложно, а на 95% к ноябрю - "труднодостижимо", учитывая более холодную в сравнении с прошлой осень и возможные перебои в поставках.
"В лучшем случае план может быть выполнен на три четверти", - заявил Мюллер.
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