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В Германии будут добывать газ в мусорных баках

В Германии будут добывать газ в мусорных баках

В ФРГ следует учредить должность "мусорного детектива". Эти люди получат право копаться в мусорных баках и добывать отходы, из которых можно делать газ, что позволит Германии снизить зависимость от России.

И это не шутка! Такую инициативу выдвинул замглавы министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман.

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