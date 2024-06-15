ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В Германии изъяли самую большую партию кокаина в истории страны

В Германии изъяли самую большую партию кокаина в истории страны

Всего было обнаружено 35 тонн наркотических средств на несколько миллиардов евро.

Немецкие следователи провели рейды в семи федеральных землях. В итоге арестованы были семь человек. Больше всего наркотических веществ было изъято в порту Гамбурга.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все