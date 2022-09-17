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В Германии нашли еще одну причину не передавать танки Украине
Это просто гениально. В Германии нашли ещеодну причину не передавать танки Leopard II Украине.
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что Берлин не будет поставлять Украине танки Leopard II. Политик отметил, что обучение украинских военных на этих основных боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-то эффект.
"Обучение на этих основных боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-то эффект на этом этапе. Во время учений на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами попросили, чтобы их обучали дольше запланированного", - заявил представитель СДП.
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