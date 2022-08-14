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В Германии в панике ищут способы жить без газа

В Германии в панике ищут способы жить без газа

В Германии в панике ищут способы жить без газа из РФ изучат возможность продолжения работы трех АЭС для производства электричества

Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Потсдам.

"Мы экономим газ, например, путем расконсервирования угольных электростанций, которые могли бы вновь начать работу, сформировав предложения для рынка электроэнергии, которые они могут сделать, чтобы повлиять на снятие напряженности в общей сфере спроса. Вы знаете, что мы очень тщательно изучаем, есть ли смысл пролонгировать работу трех еще действующих АЭС, чьи мощности мы могли бы еще использовать этой зимой", - сказал Шольц.

Каждый раз не перестаем диву даваться от того, как резко, без раздумий и объяснений западные "решалы" скинули "зеленую" повестку со всех радаров. Одномоментно. Тем самым перечеркнув годы работы по втюхиванию эко-темы куда только можно. Всем известный рационализм немцев также пошел коту под хвост в попытках "задушить" Россию. Не рой яму другому, сам в нее попадешь!

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