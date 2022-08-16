В Германии запустят "Северный поток - 2" назло Путину?

В Германии призвали запустить "Северный поток - 2" назло Путину.



Немецкий журналист Николаус Блом в статье для газеты Der Spiegel призвал немецкое правительство запустить "Северный поток - 2", так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот - его запуск, по мнению Блома, "расстроит планы Путина".



Видимо, когда Spiegel нанимает журналистов, издание выбирает самых нелогичных.