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В Германии запустят "Северный поток - 2" назло Путину?

В Германии запустят "Северный поток - 2" назло Путину?

В Германии призвали запустить "Северный поток - 2" назло Путину.

Немецкий журналист Николаус Блом в статье для газеты Der Spiegel призвал немецкое правительство запустить "Северный поток - 2", так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот - его запуск, по мнению Блома, "расстроит планы Путина".

Видимо, когда Spiegel нанимает журналистов, издание выбирает самых нелогичных.

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