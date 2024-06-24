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В Германии женщину посадили за оскорбление насильников, а сами насильники остались на свободе
В 2020 году в Гамбурге 11 мужиков, большинство мигранты, напали в парке на несовершеннолетнюю и всю ночь ее насиловали. Двоих полиция отпустила за недостатком улик, остальных задержали, так как на теле девочки нашли их "генетический материал". Перед судом предстали поляк, египтянин, ливиец, житель Кувейта, иранец, армянин, афганец, сириец и черногорец. Восьмерым дали условку и только одного посадили (на 2 года и 9 месяцев).
Мягкий приговор вызвал волну общественного возмущения. В интернете стал гулять телефон одного из адержанных. Ему начали звонить и оскорблять. Одна женщина назвала его "свиньей и жертвой аборта". Ее (и еще 140 человек) привлекли к суду за преступление на почве ненависти. Признали виновной и посадили в тюрьму на 7 суток. То есть наказали сильнее, чем 8 из 9 насильников.
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