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В Испании суд оправдал педофила-цыгана, который сожительствует с 12-летней девочкой

В Испании суд оправдал педофила-цыгана, который сожительствует с 12-летней девочкой

Девочка забеременела от 20-летнего мужчины, и судья назвал это обоюдным актом, хотя полиция требовала наказать цыгана на срок от 11 лет заключения. Суд признал произошедшее "цыганской традицией", и преступник был освобожден из зала суда.

За время следствия у пары родилась двойня. Малолетняя жертва говорит, что она счастлива и ее никто не насиловал.

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