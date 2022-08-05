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В Италии люди выстроились в очередь за едой

В Италии люди выстроились в очередь за едой

Более 6 миллионов итальянцев живут в абсолютной бедности, еще 10 миллионов не доживают до конца месяца из-за роста цен и счетов. В то же время политики зарабатывают € 10 000 в месяц.

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