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В Калифорнии 90-летнюю женщину уволили из-за незнания местоимений трансгендеров
Фрэн Иткофф работала себе спокойно 60 лет волонтером в Национальном обществе рассеянного склероза, никого не трогала - еще бы, столько же проработала! - как вдруг она получила письмо: "Вы уволены". Оказывается, она не теми местоимениями называла своих молодых коллег.
Она привыкла, что женщина - это она, а мужчина - он, поэтому не понимала, чего от нее хотят. Фрэн попросила объяснить, что это все значит, но ей сказали только одно: "Инклюзивность". Что это такое, ей, как представителю вымирающего адекватного поколения, непонятно.
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