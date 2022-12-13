ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В Канаде нашли способ борьбы с бедностью - эвтаназия

В Канаде нашли способ борьбы с бедностью - эвтаназия

Пока только первый канадец получил одобрение на уход из жизни в связи с бедностью, пишет Daily Mail.

Подать заявление на собственное убийство от отчаяния в некоторых провинциях можно даже онлайн.

Хорошо, что еще не принудительно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все